Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування "Телебачення Торонто".

Яка позиція щодо війни була у Михайла Сцельнікова?

Так, журналістам вдалося знайти відео за листопад 2022 року, на якому Михайло Сцельніков розмовляв з російським блогером. Під час розмови пропагандист звинуватив Україну в удару по вокзалу у Краматорську у квітні 2022 року, під час якого загинула 61 людина. Сцельніков погодився з росіянином.

Те, що ви говорите правду, я прекрасно знаю, звідки ракета і що за ракета. Це логічно, найімовірніше це була наша ракета,

– каже підозрюваний у вбивстві Парубія.

Тоді ж він висловив сумніви щодо того, чи справді росіяни винні у масових вбивствах у Бучі.

Також журналісти "Телебачення Торонто" знайшли акаунт Сцельнікова в Telegram, з якого той поширював проросійські коментарі. Зокрема, підозрюваний хотів позбутися українського громадянства, виступав на захист Сталіна і проти Революції гідності. А вбивцю Дем'яна Ганула той називав "героєм".

Михайло Сцельніков виправдовував агресію Росії: дивіться фото

Крім того, у коментарях він кілька разів загадував Андрія Парубія та інших українських політиків. А також він намагався вийти з росіянами на зв'язок через один з пабліків, де збирали гроші на потреби окупаційної армії. У вересні 2023 року він лишив такий коментар: "Володимире, як з вами звʼязатися? Я маю цікаву інформацію про спільного знайомого зі Львова".

Чоловік згадував Парубія у постах / скриншот з відео

У квітні 2024 році Сцельніков просив консультації щодо того, чи може він виїхати за кордон, якщо його син безвісти зник у Бахмуті.

Чоловік хотів використати загибель сина для виїзду за кордон / скріншот з відео

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?