Какая позиция относительно войны была у Михаила Сцельникова?
Так, журналистам удалось найти видео за ноябрь 2022 года, на котором Михаил Сцельников разговаривал с российским блогером. Во время разговора пропагандист обвинил Украину в ударе по вокзалу в Краматорске в апреле 2022 года, во время которого погиб 61 человек. Сцельников согласился с россиянином.
То, что вы говорите правду, я прекрасно знаю, откуда ракета и что за ракета. Это логично, вероятнее всего это была наша ракета,
– говорит подозреваемый в убийстве Парубия.
Тогда же он выразил сомнения относительно того, действительно ли россияне виноваты в массовых убийствах в Буче.
Также журналисты "Телевидение Торонто" нашли аккаунт Сцельникова в Telegram, с которого тот распространял пророссийские комментарии. В частности, подозреваемый хотел избавиться от украинского гражданства, выступал в защиту Сталина и против Революции достоинства. А убийцу Демьяна Ганула тот называл "героем".
Михаил Сцельников оправдывал агрессию России: смотрите фото
Кроме того, в комментариях он несколько раз загадывал Андрея Парубия и других украинских политиков. А также он пытался выйти с россиянами на связь через один из пабликов, где собирали деньги на нужды оккупационной армии. В сентябре 2023 года он оставил такой комментарий: "Владимир, как с вами связаться? У меня есть интересная информация об общем знакомом из Львова".
Мужчина упоминал Парубия в постах / скриншот из видео
В апреле 2024 года Сцельников просил консультации относительно того, может ли он выехать за границу, если его сын без вести пропал в Бахмуте.
Мужчина хотел использовать гибель сына для выезда за границу / скриншот с видео
Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?
В убийстве Андрея Парубия правоохранители подозревают 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова.
Во время судебного заседания мужчина сам признался журналистам в убийстве политика. Он заявил, что это была месть украинской власти и выразил желание, чтобы его обменяли в Россию.
В сети писали, что мужчина мог совершить убийство якобы в обмен на информацию о теле сына. Тот пропал без вести во время боевых действий в районе Бахмута в мае 2023 года. Но сам Сцельников отрицает шантаж со стороны россиян.
Сын подсудимого – Михаил-Виктор с позывным "Лемберг", – воевал в разведке 3-го мехбата 93 ОМБр и имел активную проукраинскую позицию. Чего не скажешь о его отце.
Бывшая жена подозреваемого – журналистка и фотохудожница из Львова Елена Чернинько, – рассказала, что не общалась с Михаилом Сцельниковим уже 27 лет. Отец покинул семью, когда сыну был всего год.
В жизни "Лемберга" Сцельников появлялся изредка. Когда парень ушел на войну, они очень поссорились. И "Лемберг" везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет.