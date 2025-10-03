Окрім того чоловіка звинувачують у посяганні на життя нардепа та у незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс генпрокурора.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія?

Андрія Парубія вбили 30 серпня у Львові. У цьому злочині підозрюють 52-річного львів'янина, який наразі перебуває під вартою без права внесення застави.

Слідство стверджує, що підозрюваний діяв на замовлення спецслужб Росії.

Понад рік тому його завербували росіяни. Відтоді він отримував "завдання" і "звітував" про їхнє виконання окупантам.

СБУ зазначає, що спочатку львів'янин передавав Росії позиції ЗСУ і намагався стежити за залізничними ешелонами з пальним.

Після перевірки готовності агента до виконання "складнішого" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати "замовлення" держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата,

– повідомили у службі.

Підозрюваний також готувався до втечі за кордон, але його завчасно затримали на Хмельниччині.

