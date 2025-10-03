Кроме того мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь нардепа и в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?

Андрея Парубия убили 30 августа во Львове. В этом преступлении подозревают 52-летнего львовянина, который сейчас находится под стражей без права внесения залога.

Следствие утверждает, что подозреваемый действовал по заказу спецслужб России.

Более года назад его завербовали россияне. С тех пор он получал "задания" и "отчитывался" об их выполнении оккупантам.

СБУ отмечает, что сначала львовянин передавал России позиции ВСУ и пытался следить за железнодорожными эшелонами с горючим.

После проверки готовности агента к выполнению "сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению. Чтобы выполнить "заказ" государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата,

– сообщили в службе.

Подозреваемый также готовился к побегу за границу, но его заблаговременно задержали в Хмельницкой области.

Убийство Парубия: последние новости