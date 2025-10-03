Кроме того мужчину обвиняют в посягательстве на жизнь нардепа и в незаконном обращении с оружием. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.
Что известно о подозреваемом в убийстве Парубия?
Андрея Парубия убили 30 августа во Львове. В этом преступлении подозревают 52-летнего львовянина, который сейчас находится под стражей без права внесения залога.
Следствие утверждает, что подозреваемый действовал по заказу спецслужб России.
Более года назад его завербовали россияне. С тех пор он получал "задания" и "отчитывался" об их выполнении оккупантам.
СБУ отмечает, что сначала львовянин передавал России позиции ВСУ и пытался следить за железнодорожными эшелонами с горючим.
После проверки готовности агента к выполнению "сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению. Чтобы выполнить "заказ" государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата,
– сообщили в службе.
Подозреваемый также готовился к побегу за границу, но его заблаговременно задержали в Хмельницкой области.
Убийство Парубия: последние новости
Недавно следствие ограничило доступ к делу Парубия. Причиной называют возможное негативное влияние разглашения деталей на ход расследования.
Оружие, из которого убили политика, пока не найдено, поиски продолжаются. Напомним, что в него было осуществлено 8 выстрелов.
1 октября Владимир Зеленский присвоил Андрею Парубию звание Героя Украины посмертно.