Правоохранители изъяли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на решение Галицкого районного суда Львова в Едином госреестре судебных решений.
Следователи Нацполиции 1 сентября провели обыск в квартире подозреваемого. Там они нашли два пиротехнических устройства, 50 стреляных гильз и 85 контейнеров для пластиковых патронов.
Кроме этого, в квартире хранилось 33 ордена и медали времен СССР и Украины, 3 приложения к ним, а также 25 значков и металлических звезд. Среди них – нагрудный знак "За взятие Будапешта" и символы "Общества борьбы за трезвость".
Также изъята листовка с надписью от руки "...твой сын Миша", четыре блокнота с заметками, лист с законодательными выдержками, флеш-накопители и мобильные телефоны.
По данным следствия, после совершения преступления мужчина пытался уничтожить улики: сжег одежду, разобрал велосипед и избавился от оружия, выбросив его в водоем.
Что еще известно о подозреваемом в убийстве Парубия?
- Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Парубия, поддерживал Россию задолго до исчезновения сына, выражал пророссийские взгляды и распространял их в сети.
- Сцельников имел общие взгляды с российской пропагандой относительно удара по вокзалу в Краматорске и массовых убийств в Буче и пытался выйти на связь с оккупантами для передачи им информации.