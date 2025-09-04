Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте президента Украины, передает 24 Канал. Сейчас продолжается сбор подписей.
Читайте также Сын подозреваемого в убийстве Парубия – герой Бахмута: его мать подтвердила это журналистам
Что известно о петиции?
Инициатор обращения, Дмитрий Лавранюк, отмечает, что Парубий посвятил жизнь борьбе за независимость, суверенитет и демократическое развитие страны.
Обратите внимание! В тексте петиции отмечается, что он сделал значительный вклад в формирование украинского парламентаризма и сыграл ключевую роль в поддержании безопасности участников Революции достоинства 2013 – 2014 годов.
Автор также подчеркивает, что последовательная государственническая позиция, преданность национальным интересам и вклад Парубия в укрепление безопасности и продвижение европейской интеграции являются весомыми причинами для чествования его высшей государственной наградой – званием Героя Украины.
Какие подробности расследования убийства Парубия?
- В субботу, 30 августа, во Львове погиб политик и общественный деятель, бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Стрельба произошла около 12:10.
- На обнародованных кадрах видно, как вооруженный нападающий подошел почти вплотную и выстрелил в Парубия.
- 1 сентября в Хмельницкой области задержали подозреваемого – 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова. Он признал свою вину, объяснив убийство "личной местью украинской власти".
- Соратники Парубия считают, что преступление имеет российский след. Полиция также не исключает такой версии.
- Сцельников заявил, что стремится найти тело пропавшего сына и надеется, что его могут обменять на пленных. Он отрицает, что действовал под давлением или шантажом со стороны россиян.