Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України, передає 24 Канал. Наразі триває збір підписів.
Що відомо про петицію?
Ініціатор звернення, Дмитро Лавранюк, наголошує, що Парубій присвятив життя боротьбі за незалежність, суверенітет та демократичний розвиток країни.
Зверніть увагу! У тексті петиції зазначається, що він зробив значний внесок у формування українського парламентаризму та відіграв ключову роль в підтриманні безпеки учасників Революції гідності 2013 – 2014 років.
Автор також підкреслює, що послідовна державницька позиція, відданість національним інтересам і внесок Парубія у зміцнення безпеки та просування європейської інтеграції є вагомими причинами для вшанування його найвищою державною нагородою – званням Героя України.
Які подробиці розслідування вбивства Парубія?
- В суботу, 30 серпня, у Львові загинув політик та громадський діяч, колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Стрілянина сталася близько 12:10.
- На оприлюднених кадрах видно, як озброєний нападник підійшов майже впритул і вистрілив у Парубія.
- 1 вересня в Хмельницькій області затримали підозрюваного – 52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова. Він визнав свою провину, пояснивши вбивство "особистою помстою українській владі".
- Соратники Парубія вважають, що злочин має російський слід. Поліція також не відкидає такої версії.
- Сцельніков заявив, що прагне знайти тіло зниклого сина і сподівається, що його можуть обміняти на полонених. Він заперечив, що діяв під тиском чи шантажем з боку росіян.