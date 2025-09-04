Відповідна петиція зареєстрована на сайті президента України, передає 24 Канал. Наразі триває збір підписів.

Що відомо про петицію?

Ініціатор звернення, Дмитро Лавранюк, наголошує, що Парубій присвятив життя боротьбі за незалежність, суверенітет та демократичний розвиток країни.

Зверніть увагу! У тексті петиції зазначається, що він зробив значний внесок у формування українського парламентаризму та відіграв ключову роль в підтриманні безпеки учасників Революції гідності 2013 – 2014 років.

Автор також підкреслює, що послідовна державницька позиція, відданість національним інтересам і внесок Парубія у зміцнення безпеки та просування європейської інтеграції є вагомими причинами для вшанування його найвищою державною нагородою – званням Героя України.

Які подробиці розслідування вбивства Парубія?