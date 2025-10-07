Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Как прошло открытие мемориальной таблицы?

Во вторник, 7 октября, на улице Ефремова во Львове открыли мемориальную таблицу бывшему спикеру Верховной Рады Украины Андрею Парубию. Ее установили на фасаде дома №48. Именно там застрелили нардепа 30 августа.

Мемориальную доску Парубию открыли во Львове: смотрите видео

Открытие памятной доски состоялось под гимн Украины, а событие посетило немало людей, среди них – общественные деятели и семья погибшего.

Местные медиа отмечают, что открытие состоялось на 40-й день после смерти Парубия.

Последние детали об убийстве Парубия