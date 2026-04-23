Про це розповів начальник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Як готувалося вбивство Парубія?

Все розпочалося з того, що 53-річний Михайло Сцельніков шукав свого сина, який зник безвісти під Бахмутом, через російські телеграм-канали. У процесі він вступив у контакт з особами, пов’язаними з Головним управлінням розвідки Росії, які пообіцяли допомогти йому.

Він фактично сам запропонував свої послуги росіянам, а також додав, що готовий поїхати в Росію, пошукати сина серед військовополонених. Вони своєю чергою пообіцяли пошукати тіло сина поблизу Бахмуту – в тому районі, де він зник, і допомогти його поховати,

– розповів Швець.

Довідка. Йдеться про Михайла-Віктора Сцельнікова ("Лемберґа"), тіло якого повернули у Львів наприкінці лютого. За кілька днів пройшов похорон. Воїн вважався безвісти зниклим з травня 2023 року.

За його словами, у своїх дописах фігурант відкрито демонстрував негативне ставлення до українських політиків, яких вважав винними у розв'язанні війни, і сам повідомив, що може бути корисним російській стороні.

Під час спілкування Сцельнікова запитали, хто з відомих політиків проживає у Львові та чи може він встановити за кимось спостереження. У відповідь він назвав Андрія Парубія та зазначив, що знає місце його проживання, оскільки поруч мешкав його знайомий.

Він повідомив, що може за ним прослідкувати, встановити якісь обставини його життя. А після цього, що в принципі може його ліквідувати,

– сказав начальник Головного слідчого управління СБУ.

Підготовка тривала близько року: чоловік проводив розвідку та закуповував необхідні засоби, зокрема авто, електровелосипед, шолом, сумку Glovo, одяг, мобільні телефони.

Швець зазначив, що "співпраця" з росіянами мала переважно ідейний характер. За його словами, фігурант отримував від російської сторони кошти, однак це була не винагорода за виконання завдання, а компенсація витрат на підготовку – орієнтовно 3 – 4 тисячі доларів.

Що відомо про резонансне вбивство?