️Площа імені Андрія Парубія простягатиметься від вулиці Просвіти до початку вулиці Личаківської. Про це повідомив Андрій Садовий.

Що відомо про появу площі на честь Парубія?

За словами мера, тепер пам'ятник В'ячеславові Чорноволу, будівля обласної адміністрації та обласної ради, де загиблий був депутатом кількох скликань, матимуть адресу площі Героя України Андрія Парубія.

Відомо, що рішення про створення площі, названу на честь колишнього спікера Верховної Ради, було ухвалене за згодою з його родиною.

Де буде площа Парубія

Нагадаємо, що раніше на 40-й день з дня смерті Парубія у Львові йому відкрили меморіальну таблицю. Вона розміщена на місці загибелі політика.

До слова, у Києві теж з'явиться вулиця імені Парубія. Рішення про її появу підтримали 57 відсотків опитаних киян у застосунку "Київ Цифровий". Ім'я вбитого політика носитиме проїзд між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського.

Слідство завершило досудове розслідування вбивства Парубія

Служба безпеки України завершила досудове розслідування у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Обвинувальний акт щодо кілера вже передали до суду. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

