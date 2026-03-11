Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. Справу скерували до суду.

Де ховав зброю підозрюваний у вбивстві Парубія?

За даними слідства, чоловік використав для сховку Личаківське кладовище.

Після вбивства політика підозрюваний намагався знищити докази, а знаряддя вбивства заховав. Це був пістолет Макарова та набої до нього. Але була й інша зброя – все це знайшли поліцейські.

Правоохоронці знайшли пістолет у лісовому масиві неподалік місця проживання обвинуваченого. Зброя була загорнута у поліетиленовий пакет, замаскований під порожніми скляними пляшками. Крім пістолета, він також зберігав раніше придбаний обріз мисливської рушниці 16 калібру та набої до нього. У якості сховку для обрізу використав одну з могил на території ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" у Львові,

– поінформували прокурори.

Конкретну могилу там не назвали.

Довідка. Личаківське кладовище величезне – воно розкинулося на 40 гектарах. Там поховано 400 тисяч осіб. Це один з найбільших і найстаріших некрополів Європи. Там ховали багатих і відомих людей – діячів культури, мистецтва, науки і політики.

Важливо, що пістолет Макарова та набої львів'янин знайшов за координатами, отриманими від куратора навесні 2025 року. Оскільки він мав стежити за Андрієм Парубієм, то купив авто й електровелосипед.