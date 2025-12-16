Голосування в додатку розпочалося у вівторок, 16 грудня, повідомляє 24 Канал.

Яку вулицю можуть назвати на честь Парубія?

На честь народного депутата і колишнього голови Верховної Ради пропонують назвати проїзд між Маріїнським парком та будинком №9 на вулиці Михайла Грушевського, де власне й працював Андрій Парубій.

Станом на 19:40 в опитуванні взяли участь понад 40 000 українців, серед них 55% підтримали відповідну ініціативу.

Зазначається, що опитування триватиме до 28 грудня включно.

Цікаво! Раніше на сайті Київради вже з'являлася петиція про перейменування однієї із вулиць столиці на честь Андрія Парубія. Однак тоді ініціатива не знайшла достатньої підтримки серед містян та зібрала менше тисячі підписів.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?