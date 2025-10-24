Таке рішення було прийнято за клопотанням Львівської обласної прокуратури, пише 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Яке рішення прийняв суд 24 жовтня?

Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного Михайла Сцельнікова у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія без права внесення застави.

Сцельнікову висувають обвинувачення одразу за кількома статтями – державну зраду, умисне вбивство народного депутата та незаконне поводження зі зброєю.

Що відомо про справу про вбивство Андрія Парубія?

  • 30 серпня 52-річний львів'янин вісім разів вистрелив у народного депутата України Андрія Парубія просто посеред вулиці Львова. Депутат від отриманих ран загинув на місці.

  • Злочинець був затриманий правоохоронними органами вже наступного для у Хмельницькій області.

  • У вересні слідчий справи прийняв рішення про обмеження розголошення деталей цієї справи, адже публічне розкриття деталей досудового розслідування негативно впливає на хід слідства і безпеку учасників кримінального процесу.

  • Вже 30 серпня Галицький районний суд міста Львова обрав підозрюваному запобіжний захід, а саме – тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави.