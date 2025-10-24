Таке рішення було прийнято за клопотанням Львівської обласної прокуратури, пише 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Дивіться також Місце Парубія у Раді: Чорновол відповіла, чи піде до парламенту

Яке рішення прийняв суд 24 жовтня?

Суд продовжив тримання під вартою підозрюваного Михайла Сцельнікова у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія без права внесення застави.

Сцельнікову висувають обвинувачення одразу за кількома статтями – державну зраду, умисне вбивство народного депутата та незаконне поводження зі зброєю.

Що відомо про справу про вбивство Андрія Парубія?