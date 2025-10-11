Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеозвернення військовослужбовиці Тетяни Чорновол.

Дивіться також Посіла депутатське місце Парубія: чому ЦВК продовжила для Чорновол строк подання документів

Яке рішення увалила Чорновол?

Тетяна Чорновол вирішила не ставати народною депутаткою. За словами військової, вона сама звернулася до ЦВК з проханням надати відстрочку і подякувала за "державницьку позицію".

Я не вийду з цього герцю з московською ордою. Така моя відповідь. Мене вже, до речі, привітав Петро Порошенко. Він поважає моє рішення,

– оголосила Чорновол.

Крім того, військова розкритикувала ухиляння від служби, яке, за її словами, "облагороджується політичними гаслами". Вона підкреслила, що власним прикладом хоче показати, що обирає "не парламент, а армію".

Також Чорновол додала, що "тепер має рік, щоб перемогти агресора і отримати моральне право залишити фронт"

Що передувало?