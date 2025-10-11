Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение военнослужащей Татьяны Черновол.
Какое решение приняла Черновол?
Татьяна Черновол решила не становиться народным депутатом. По словам военной, она сама обратилась в ЦИК с просьбой предоставить отсрочку и поблагодарила за "государственную позицию".
Я не выйду из этого поединка с московской ордой. Таков мой ответ. Меня уже, кстати, поздравил Петр Порошенко. Он уважает мое решение,
– объявила Черновол.
Кроме того, военная раскритиковала уклонение от службы, которое, по ее словам, "облагораживается политическими лозунгами". Она подчеркнула, что собственным примером хочет показать, что выбирает "не парламент, а армию".
Также Черновол добавила, что "теперь есть год, чтобы победить агрессора и получить моральное право покинуть фронт"
Что предшествовало?
Татьяна Черновол является следующей в избирательном списке "Европейской Солидарности" под № 27 после убитого 30 августа Андрея Парубия.
6 октября Черновол обратилась в ЦИК с просьбой продлить срок подачи документов на регистрацию нардепом. Комиссия признала указанную причину уважительной и разрешила подать документы до 6 октября 2026 года.
Ранее военная была депутатом от "Народного фронта" и работала в комитете ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.