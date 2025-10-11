Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видеообращение военнослужащей Татьяны Черновол.

Смотрите также Заняла депутатское место Парубия: почему ЦИК продлила для Черновол срок подачи документов

Какое решение приняла Черновол?

Татьяна Черновол решила не становиться народным депутатом. По словам военной, она сама обратилась в ЦИК с просьбой предоставить отсрочку и поблагодарила за "государственную позицию".

Я не выйду из этого поединка с московской ордой. Таков мой ответ. Меня уже, кстати, поздравил Петр Порошенко. Он уважает мое решение,

– объявила Черновол.

Кроме того, военная раскритиковала уклонение от службы, которое, по ее словам, "облагораживается политическими лозунгами". Она подчеркнула, что собственным примером хочет показать, что выбирает "не парламент, а армию".

Также Черновол добавила, что "теперь есть год, чтобы победить агрессора и получить моральное право покинуть фронт"

Что предшествовало?