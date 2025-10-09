Йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджали їй зробити це у встановлений законом строк. Про рішення ЦВК повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Секретаріату.

Що вирішила ЦВК щодо Тетяни Чорновол?

У заяві Чорновол йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають їй подати необхідні для реєстрації нардепкою документи у 20-денний строк.

Комісія розглянула звернення та визнала зазначені причини – проходження військової служби в Cилах безпеки і оборони України – поважними.

Довідка: від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України Чорновол приєдналася до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях.

Зважаючи на це, термін продовжили на 1 рік, до 6 жовтня 2026 року включно.

Що відомо про Тетяну Чорновол?