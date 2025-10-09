Йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджали їй зробити це у встановлений законом строк. Про рішення ЦВК повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Секретаріату.
Дивіться також Нардепи побили рекорд: такої кількості поправок до держбюджету не було майже 20 років
Що вирішила ЦВК щодо Тетяни Чорновол?
У заяві Чорновол йшлося про наявність поважних причин, що перешкоджають їй подати необхідні для реєстрації нардепкою документи у 20-денний строк.
Комісія розглянула звернення та визнала зазначені причини – проходження військової служби в Cилах безпеки і оборони України – поважними.
Довідка: від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України Чорновол приєдналася до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях.
Зважаючи на це, термін продовжили на 1 рік, до 6 жовтня 2026 року включно.
Що відомо про Тетяну Чорновол?
Тетяна Чорновол обрана народною депутаткою України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
Вона посіла місце вбитого у Львові 30 серпня 2025 року Андрія Парубія як наступна за черговістю кандидатка, включена до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27.
Раніше жінка була членом депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" і комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони. У 2013 році пережила замах, а у 2014 році брала участь в обороні Маріуполя та втратила на війні чоловіка.