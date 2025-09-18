Вона була наступною за черговістю кандидаткою. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦВК.

Як Тетяна Чорновол стала нардепкою?

До ЦВК з Апарату Верховної Ради надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого у Львові 30 серпня нардепа Парубія.

До слова, Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Європейської Солідарності".

ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вище у списку розташовані Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які вже стали депутатами після складання повноважень іншими членами фракції, що наразі налічує 27 народних депутатів.

Що відомо про Тетяну Чорновол?