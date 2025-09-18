Вона була наступною за черговістю кандидаткою. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ЦВК.
Як Тетяна Чорновол стала нардепкою?
До ЦВК з Апарату Верховної Ради надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень убитого у Львові 30 серпня нардепа Парубія.
До слова, Парубій був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від "Європейської Солідарності".
ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Тетяну Чорновол, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку Політичної партії "Європейська Солідарність" під № 27, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вище у списку розташовані Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які вже стали депутатами після складання повноважень іншими членами фракції, що наразі налічує 27 народних депутатів.
Що відомо про Тетяну Чорновол?
- Тетяна Чорновол – українська журналістка та громадська діячка 1979 року народження.
- Була членом депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" і комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки й оборони.
- У 2013 році пережила замах, а у 2014 році брала участь в обороні Маріуполя та втратила на війні чоловіка.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України приєдналася до 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців та брала участь у бойових діях.