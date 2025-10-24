Такое решение было принято по ходатайству Львовской областной прокуратуры, пишет 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Какое решение принял суд 24 октября?

Суд продлил содержание под стражей подозреваемого Михаила Сцельникова по делу об убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия без права внесения залога.

Сцельникову предъявляют обвинение сразу по нескольким статьям – государственную измену, умышленное убийство народного депутата и незаконное обращение с оружием.

Что известно о деле об убийстве Андрея Парубия?