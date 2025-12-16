Голосование в приложении началось во вторник, 16 декабря, сообщает 24 Канал.

Какую улицу могут назвать в честь Парубия?

В честь народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады предлагают назвать проезд между Мариинским парком и домом №9 на улице Михаила Грушевского, где собственно и работал Андрей Парубий.

По состоянию на 19:40 в опросе приняли участие более 40 000 украинцев, среди них 55% поддержали соответствующую инициативу.

Отмечается, что опрос продлится до 28 декабря включительно.

Интересно! Ранее на сайте Киевсовета уже появлялась петиция о переименовании одной из улиц столицы в честь Андрея Парубия. Однако тогда инициатива не нашла достаточной поддержки среди горожан и собрала менее тысячи подписей.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?