Які пільги доступні для осіб з I групою інвалідності у червні?

Таким українцям передбачені різні пільги та підтримки, про що йдеться у Законі "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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Згідно з чинним законодавством, особи з інвалідністю, які отримують пенсію, що не перевищує мінімального розміру, або державну соцдопомогу, мають право (у разі амбулаторного лікування) на безплатне придбання лікарських засобів за рецептом лікаря.

Також на пільгових умовах (або безоплатно) їм надаються:

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окуляри;

слухові апарати;

зубні, очні та щелепні протези;

спеціальні засоби для пересування, зокрема електровізки;

автомобілі, якщо вони рекомендовані за медичними показаннями.

Слід відзначити й інші пільги. Наприклад, транспортні. Люди з інвалідністю I групи та особи, які їх супроводжують, мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті.

Зверніть увагу! Але пільга не розповсюджується на таксі.

Ще одна пільга – це право на знижку у розмірі 50% вартості проїзду на внутрішніх маршрутах автомобільного, залізничного, повітряного та річкового транспорту. Але тільки у період з 1 жовтня по 15 травня (тобто зараз пільга не працює).

Ба більше, люди з інвалідністю внаслідок війни цієї групи, яким виповнилось щонайменше 85 років, мають право на безплатний проїзд один раз на рік (туди та назад) та 50% знижки без обмеження кількості поїздок у внутрішньому сполученні. Але теж у період з 1 жовтня до 15 травня.

Також особи з інвалідністю I групи можуть отримати пільги на оплату ЖКП, якщо оформлять субсидію. Але важливий нюанс: якщо інвалідність настала в результаті участі в бойових діях, то передбачена 100% знижка на комуналку.

Й ще інші види пільг. Наприклад, українці з I групою інвалідності можуть розраховувати на першочергове та позачергове поліпшення житлових умов, отримання житлової нерухомості або земельної ділянки.

Щодо грошових виплат: розмір допомоги залежить від пенсії за віком та страхового стажу людини. Пенсія по інвалідності призначається таким чином:

для І групи – 100% пенсії за віком;

для ІІ групи – 90% пенсії за віком;

для ІІІ групи – 50% пенсії за віком.

Нагадаємо! З 1 січня збільшили, зокрема, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, що збільшило мінімальну виплату по інвалідності з 2 361 гривні до 2 595 гривень.

Що ще варто знати українцям з інвалідністю?

Пенсії по інвалідності у червні залишаться на тому рівні, який встановили після індексації. Підвищення найближчим часом не передбачено.

Водночас в Україні передбачені грошові виплати та соціальна підтримка родичам, які доглядають за людьми з I групою інвалідності. Розмір підтримки визначають індивідуально.

Проте найвищі компенсації передбачені для догляду за людьми з інвалідністю внаслідок війни.

Максимальна сума підтримки не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу. У 2026 році він встановлений на рівні 3 209 гривень.