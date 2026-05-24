Чи зростуть виплати по інвалідності у червні?

У червні пенсії по інвалідності для частини українців залишаться на рівні, встановленому після весняного перерахунку. Попри очікування нових змін, додаткового підвищення найближчим часом не передбачено, тому відповідні виплати продовжать нараховувати за вже оновленими сумами.

Цікаво Це може врятувати вашу пенсію: як підтвердити стаж роботи за кордоном

Йдеться насамперед про колишніх військовослужбовців, учасників бойових дій та громадян, які отримали інвалідність унаслідок Чорнобильської катастрофи. Перерахунок для цих категорій провели ще навесні 2026 року на підставі урядової постанови №236, яка змінила мінімальні гарантії пенсійного забезпечення.

Які суми отримуватимуть військові з інвалідністю?

Розмір виплат для колишніх військових залежить від групи інвалідності, статусу служби та категорії пенсійного забезпечення. Для військовослужбовців строкової служби мінімальні суми у червні становитимуть:

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

I група інвалідності – 8 116 гривень;

II група – 7 446 гривень;

III група – 7 100 гривень.

Для інших категорій військових пенсіонерів з інвалідністю встановлені дещо інші гарантії:

I група – 7 438 гривень;

II група – 7 100 гривень;

III група – 6 761 гривня.

Такі суми діятимуть щонайменше до кінця року, оскільки нових рішень щодо індексації чи перегляду цих виплат уряд наразі не ухвалював.

Які виплати отримають постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС?

Окремі соціальні гарантії продовжують діяти для українців, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Для цієї категорії розміри пенсій залишаться такими:

I група інвалідності – 11 048 гривень;

II група – 8 838 гривень;

III група – 6 813 гривень;

діти з інвалідністю – 6 813 гривень.

Саме чорнобильські пенсії залишаються одними з найбільш чутливих для державного бюджету соціальних напрямів, оскільки законодавство передбачає для цієї категорії окремі механізми захисту та гарантій.

Скільки платитимуть учасникам бойових дій?

Для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність через війну, мінімальні виплати у червні також не зміняться. Вони становитимуть:

для I групи інвалідності – 18 885 гривень;

для II групи – 15 494 гривні;

для III групи – 10 625 гривень.

Зверніть увагу! Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності без встановленої інвалідності отримуватимуть мінімум 6 197 гривень.

На тлі повномасштабної війни саме категорія військових пенсій та виплат для ветеранів залишається однією з найбільш витратних статей соціальної підтримки. За даними уряду, кількість отримувачів таких виплат продовжує зростати.

Як подати документи на пенсію по інвалідності?