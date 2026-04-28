Чому відмовляють в оформленні пенсії по інвалідності?

Про те, якими є основні причини у непризначенні виплат для людей з інвалідністю, йдеться на ресурсі Дія.

Так, за законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" українці, які мають інвалідність можуть претендувати на державну пенсію.

Однак трапляються випадки, коли людям відмовляють в оформленні відповідних виплат. Основні причини:

неповний пакет документів;

відсутність права на виплату за інвалідністю.

Зокрема на сайті державного порталу пояснюють, що з оформленням пенсії для осіб з інвалідністю потрібно звертатись до Пенсійного фонду.

Зауважте! Замовити послугу можна онлайн. Для цього потрібно заповнити відповідну форму на сайті ПФУ. Можна також відправити необхідні документи поштою – рекомендованим листом.

Перелік документів, які потрібно подати на оформлення пенсії по інвалідності:

заява;

документ про місце проживання або реєстрації;

документ про підтвердження стархового стажу;

довідка військово-лікарської комісії чи свідоцтво про хворобу (копії документів);

паспорт або тимчасове посвідчення громадянина;

довідка про зарплату за 60 місяців по 30 вересня 2000 року;

довідка про грошове забезпечення та сплачені страхові внески;

документ реєстрації місця проживання;

за наявності – документ, що засвідчує особливий статус;

підтвердження що особі не призначалась пенсія від Росії.

Також відомо, що у випадках відмови, людина може оформлювати пенсію ще раз. Для цього потрібно буде виконати відповідний алгоритм подання документів і перевірити відповідність даних до списку ПФУ.

Що ще потрібно знати про оформлення пенсійних виплат для осіб з інвалідністю?

Для людей з інвалідністю виплати призначають за наявного страхового стажу. Останній може складати від 1 до 15 років. Важливо знати, що травалість стажу і його вплив на виплату, залежатиме від віку, в якому людина отримала інвалідність.

Якщо заяву на оформлення виплат подати після встановлення інвалідності за 3 місяці – гроші нараховуватимуть від дати встановлення. Але якщо звернутися після 3 місяців, після отримання інвалідності, – виплати нараховуватимуть від дня подання заяви та пакету документів.

На суму пенсії впливає:

стаж;

категорія інвалідності;

причина встановлення інвалідності.

Водночас, як пояснює ПФУ, бувають ситуації, коли страхових стаж не є умовою для нарахування виплат. Це стосується військовослужбовців, яким встановили інвалідність під час служби або за 3 місяці після звільнення. Також якщо службовець отримав інваліднсть внаслідок хвороб, набутих на фронті.

Аналогічне правило діє до учасників Революції Гідності. Якщо українець отримав інвалідність під час Майдану, для оформленян пенсії страховий стаж враховувати не будуть.

Що ще потрібно знати про соцвиплати в Україні у 2026 році?

Окремім правила є для пенсіонерів, які отримують пенсійну виплату, а також паралельно працюють. Хоча загальні положення визначають що пенсія за віком виплачується всім, незалежно від факту роботи, для певних видів забезпечення все ж є винятки.

Найбільші ризики для скасування чи тимчасово припинення виплати пенсій – у держслужбовців, які мають спеціальні виплати. Так, якщо посадовець вийшов на пенсію, а згодом вирішив повернутися до державної служби, пенсійні випати переглянуть.

Також відомо, що не завжди робота після 60 років матиме позитивнйи вплив на рівень пенсії. Інколи рішення дійсно спрацює на підвищення виплати. Але якщо одночасно і працювати, і отримувати пенсію, то частина державних підвищень до соцвиплати не застосувається або може проводитись в інші терміни.