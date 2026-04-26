Хто не може отримувати зарплату та пенсію одночасно?

Працевлаштування після виходу на пенсію не завжди гарантує збереження всіх виплат. У більшості випадків пенсія продовжує нараховуватися, однак для окремих категорій пенсіонерів робота може змінити умови отримання коштів або навіть призвести до їх тимчасового припинення, йдеться у Законі України.

Загальне правило передбачає, що пенсія за віком виплачується незалежно від факту роботи. Людина може одночасно отримувати і зарплату, і пенсію, зокрема навіть у державному секторі. Водночас це не стосується всіх видів пенсійного забезпечення.

Найбільші ризики виникають у випадку так званих спеціальних пенсій, зокрема для державних службовців. Якщо особа після призначення такої виплати знову повертається на держслужбу, умови можуть змінюватися. У деяких випадках виплату переглядають або застосовують окремі обмеження.

Чи варто працевлаштовуватись пенсіонеру?

Крім того, вплив може мати і сам вид пенсії. Наприклад, окремі категорійні або пільгові виплати передбачають специфічні правила сумісності з працевлаштуванням. Саме тому рішення про роботу після виходу на пенсію варто приймати з урахуванням цих нюансів, зауважує Пенсійний фонд.

Водночас робота не завжди має негативний ефект. Навпаки, вона дозволяє накопичувати додатковий страховий стаж, що в майбутньому може стати підставою для перерахунку і збільшення пенсії.

Які переваги мають працюючі пенсіонери?