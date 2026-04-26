Кто не может получать зарплату и пенсию одновременно?
Трудоустройство после выхода на пенсию не всегда гарантирует сохранение всех выплат. В большинстве случаев пенсия продолжает начисляться, однако для отдельных категорий пенсионеров работа может изменить условия получения средств или даже привести к их временному прекращению, говорится в Законе Украины.
Общее правило предусматривает, что пенсия по возрасту выплачивается независимо от факта работы. Человек может одновременно получать и зарплату, и пенсию, в частности даже в государственном секторе. В то же время это не касается всех видов пенсионного обеспечения.
Наибольшие риски возникают в случае так называемых специальных пенсий, в частности для государственных служащих. Если лицо после назначения такой выплаты снова возвращается на госслужбу, условия могут меняться. В некоторых случаях выплату пересматривают или применяют отдельные ограничения.
Стоит ли трудоустраиваться пенсионеру?
Кроме того, влияние может иметь и сам вид пенсии. Например, отдельные категорийные или льготные выплаты предусматривают специфические правила совместимости с трудоустройством. Именно поэтому решение о работе после выхода на пенсию следует принимать с учетом этих нюансов, замечает Пенсионный фонд.
В то же время работа не всегда имеет негативный эффект. Наоборот, она позволяет накапливать дополнительный страховой стаж, что в будущем может стать основанием для перерасчета и увеличения пенсии.
Какие преимущества имеют работающие пенсионеры?
Ключевое преимущество продолжения работы после выхода на пенсию заключается в возможности повышения выплат. Работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии, что позволяет учесть дополнительно приобретенный страховой стаж.
В то же время продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию влияет и на размер выплат. За каждый полный год дополнительного страхового стажа предусмотрено повышение пенсии на 1% от базового показателя, что в 2025 году эквивалентно более 23 гривнам в год.