Кто будет получать 2 600 гривен к пенсии ежемесячно?

В Украине расширили условия доступа к ежемесячной пенсионной доплате на уровне около 2 600 гривен. После изменений больше граждан смогут подтвердить свое право на эту выплату, даже если раньше не имели достаточных документов, сообщает Кабмин.

В частности, это решение касается лиц, проживавших в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС, а именно на территориях обязательного или гарантированного добровольного отселения в период с 1986 до 1993 года. Для этой категории упростили процедуру подтверждения факта проживания

Ключевое нововведение заключается в том, что теперь будет возможность установления такого факта через специальные комиссии. Это позволяет получить доплату даже в случаях, когда соответствующие данные отсутствуют в паспорте, демографическом реестре или базах миграционной службы.

Обратите внимание! Изменения особенно актуальны для тех, кто потерял документы, менял место жительства или проживал в загрязненных зонах в детском возрасте. Ранее именно эти обстоятельства часто становились причиной отказа в начислении доплат.

Кто имеет право на доплаты и какие требования?

Дополнительно правительство продлило возможность внесения таких сведений в реестры территориальных общин до конца сентября 2026 года. Это позволяет большему количеству людей пройти процедуру подтверждения и воспользоваться правом на выплаты.

Право на доплату имеют неработающие пенсионеры со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы, уточняет ПФУ. Размер выплаты привязан к прожиточному минимуму и в 2026 году составляет около 2 600 гривен в месяц.

Таким образом, изменения не только уточняют правила, а фактически открывают доступ к надбавке для тех, кто ранее не мог ее получить из-за отсутствия подтвержденных данных.

