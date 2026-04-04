Как получать ежемесячно по 500 гривен?

Более 500 гривен ежемесячно к пенсии могут получать отдельные украинцы, однако эта доплата зависит от одного ключевого фактора – продолжительности страхового стажа сверх установленной нормы. Именно за "лишние" годы работы государство предусматривает дополнительные начисления.

Как объясняют в Пенсионном фонде, право на такую надбавку возникает у пенсионеров, чей страховой стаж превышает минимальные требования для выхода на пенсию. В 2026 году эти пороги составляют: 33 года – для выхода в 60 лет, 23 года – в 63 года и 15 лет – в 65 лет.

Справочно: В то же время важную роль играет дата назначения пенсии. Если она оформлена до октября 2011 года, сверхурочным считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если после, то более 35 и 30 лет соответственно. Именно с этих показателей начинается расчет доплаты.

Сколько начисляется за каждый год сверхурочного стажа?

Механизм начисления является унифицированным, поэтому за каждый год сверх нормы добавляется 1% к основному размеру пенсии. Однако действует ограничение: эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, уточнили в Фонде.

Заметьте! По состоянию на 2026 год прожиточный минимум составляет 2 595 гривен, соответственно максимальная доплата за один дополнительный год – 25,95 гривен. Таким образом, за 20 лет сверхурочного стажа ежемесячная надбавка превышает 500 гривен.

Отдельно следует учесть нюанс для работающих пенсионеров, потому что для них повышение с учетом актуального прожиточного минимума фактически применяется после увольнения. Поэтому конечный размер доплаты может измениться уже после завершения работы.

