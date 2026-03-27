Какая пенсия будет с учетом 33 лет стажа?

Рассчитать будущую выплату возможно с помощью Пенсионного калькулятора. В частности можно узнать, сколько получит лицо с 33 годами стажа.

Например, если человек вышел на пенсию в 60 лет (а стаж в 33 года это позволяет) и имеет минимальную зарплату, то его выплата составит 3 126 гривен.

Напомним! Минимальная зарплата в Украине в 2026 году установлена в размере 8647 гривен. Ранее "минималка" была 8 тысяч гривен ровно. До этого размер минимальной оплаты труда пересматривали еще в 2024 году.

В то же время при таком же стаже, но большей зарплате – 10 тысяч гривен – выплата увеличивается. И вот человек уже может получить 3 615 гривен пенсии в будущем.

Но следует сразу отметить, что на размер пенсии влияет еще и ряд условий. Например, если лицо находится не на "общих условиях", а является судьей или военным, то ее выплата претерпит изменения.

Также следует учитывать "нововведения" от Пенсионного фонда. Дело в том, что в этом году изменились требования страхового стажа по выходу на пенсию.

С 1 января 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет (как мужчинам, так и женщинам) следует иметь 33 года стажа.

Выйти на отдых в 63 года возможно при наличии не менее 23 лет стажа.

Если же речь идет о 65 лет – не менее 15 лет стажа.

Важно! Если украинец или украинцы имеет менее 15 лет стажа, то при достижении 65 лет он будет иметь право на получение социальной помощи вместо пенсии.

