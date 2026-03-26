Как изменится минимальная зарплата в апреле 2026 года?

В апреле 2026 года минимальная зарплата в Украине не будет расти. Она останется на том же уровне, что и в марте – 8 647 гривен, сообщает ПФУ.

Читайте также Помощь по инвалидности можно потерять: при каких обстоятельствах отменят выплаты

Заметим, что лицо не может получать зарплату менее минимальной, установленной в Украине, сообщается в Законе "Об оплате труда".

Если начисленная заработная плата работника, который выполнил месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной заработной платы, работодатель проводит доплату до уровня минимальной заработной платы, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы,

– говорится в законе.

Для получения минималки, норма труда составляет:

40 часов в неделю;

или 8 часов ежедневно в течение 5 рабочих дней – по стандартному графику.

Зарплата рассчитывается и в почасовом формате. Сейчас один час "стоит" – 52 гривны.

Какие налоги с минималки сейчас?

Нужно также учитывать, что из заработной платы высчитывают налоги:

военный сбор – 5% – 432 гривны;

НДФЛ – 18% – 1 556 гривен.

Соответственно, "чистыми" получается значительно меньше официальной суммы. Человек, получающий минималку, по факту будет иметь – 6 659 гривен.

На какую помощь влияет минимальная зарплата?