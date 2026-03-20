Каким будет военный сбор для украинцев?

В третьей части законопроекта военный сбор, который сначала ввели временно, хотят закрепить навсегда, пишет "Экономическая правда".

Военный сбор, напомним, в Украине ввели еще в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

На тот момент ставка сбора составляла 1,5% и взималась только с физических лиц.

Однако после начала полномасштабного вторжения Верховная Рада решила поднять ставку военного сбора до 5%. Тогда же его расширили еще и на ФЛП:

для первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы (сейчас это 864,7 гривны);

для третьей группы – 1% от дохода.

Такие ставки должны были быть сохранены до завершения военного положения в Украине.

Однако в новом налоговом законопроекте военный сбор хотят закрепить навсегда.

Продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах, которые были введены как временные, на период действия военного положения на территории Украины, обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины послевоенного восстановления,

– отмечают разработчики законопроекта в пояснительной записке.

Почему военный сбор хотят закрепить?

Дело в том, что большой налоговый законопроект содержит главные обязательства, которые Украина обязалась выполнить по новой программе финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).

Ранее во время разговора с журналистами премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже предупреждала, что норму о сохранении военного сбора могут внести в общий налоговый законопроект вместе с НДС для ФЛП и "налога на OLX".

Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,

– отметила тогда Свириденко.

Когда могут принять законопроект?

Часть новых налоговых норм, прописанных в новом законопроекте, может заработать уже в следующем году. Хотя МВФ требует, чтобы пакет изменений начал действовать уже до конца марта 2026 года, прогнозируют, что все же их могут утвердить до июня.

Именно в июне МВФ будет пересматривать новую программу и решать о предоставлении нового транша по ней.

Однако Рада уже второй раз будет голосовать за налоговые изменения, пишет "Минфин".

Сначала планировалось, что депутаты проголосуют за законопроект в первом чтении, а ко второму внесут правки, в том числе и по "вечному" военному сбору.

Однако депутаты не поддержали законопроект даже в первом чтении, поэтому Кабмин был вынужден наработать новый, учитывая обновленные требования МВФ.

Заметьте! Сейчас сложно сказать, как обернется вторая попытка принять налоговый законопроект. Депутаты не хотят голосовать за непопулярные решения о повышении налогов.

