Сохранят ли военный сбор после войны?

Во время разговора с журналистами премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что норму о сохранении военного сбора даже после войны могут внести в консолидированный налоговый законопроект.

Читайте также В январе Украина недополучила значительную сумму: Свириденко объяснила, что это из-за сокращения НДС

Речь идет о законопроекте, в котором будут отмечаться изменения относительно порога на внедрение НДС для ФЛП, который могут изменить с 1 миллиона гривен на 4 миллиона гривен. А также по "налогу на OLX" и налогообложения посылок стоимостью до 150 евро.

Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,

– отметила Свириденко.

Напоминаем! Военный сбор был введен еще в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Тогда он составлял 1,5% для всех налогоплательщиков. В октябре 2024 года, после полномасштабного вторжения России в 2022 году, этот сбор установили на уровне 5%, но для военнослужащих ставка в 1,5% осталась без изменений.

Остаются ли требования МВФ по налогообложению ФЛП?

Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, несмотря на некоторые изменения, например увеличение лимита для ФЛП с 1 миллиона до 4 миллионов, все остальные требования МВФ остаются.

Речь идет в частности об отмене льготы для посылок на 150 евро, закрепление военного сбора навсегда и тому подобное.

Все это перенесено как маяк принять до конца марта 2026 года,

– пояснил Железняк.

Сейчас Правительство ожидает представления в Верховную Раду законопроекта об уплате налога на добавленную стоимость физлицами-предпринимателями в марте.

Что известно о договоренностях МВФ и Украины?