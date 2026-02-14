Сохранят ли военный сбор после войны?
Во время разговора с журналистами премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что норму о сохранении военного сбора даже после войны могут внести в консолидированный налоговый законопроект.
Речь идет о законопроекте, в котором будут отмечаться изменения относительно порога на внедрение НДС для ФЛП, который могут изменить с 1 миллиона гривен на 4 миллиона гривен. А также по "налогу на OLX" и налогообложения посылок стоимостью до 150 евро.
Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,
– отметила Свириденко.
Напоминаем! Военный сбор был введен еще в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Тогда он составлял 1,5% для всех налогоплательщиков. В октябре 2024 года, после полномасштабного вторжения России в 2022 году, этот сбор установили на уровне 5%, но для военнослужащих ставка в 1,5% осталась без изменений.
Остаются ли требования МВФ по налогообложению ФЛП?
Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, несмотря на некоторые изменения, например увеличение лимита для ФЛП с 1 миллиона до 4 миллионов, все остальные требования МВФ остаются.
Речь идет в частности об отмене льготы для посылок на 150 евро, закрепление военного сбора навсегда и тому подобное.
Все это перенесено как маяк принять до конца марта 2026 года,
– пояснил Железняк.
Сейчас Правительство ожидает представления в Верховную Раду законопроекта об уплате налога на добавленную стоимость физлицами-предпринимателями в марте.
Что известно о договоренностях МВФ и Украины?
Еще осенью 2025 года Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе поддержки, которая рассчитана на 4 года, а общий ее объем составляет чуть больше, чем 8 миллиардов долларов.
Одним из требований этого соглашения стала отмена льгот для всех ФЛП 2 – 3 групп по уплате налога на добавленную стоимость. Это касалось тех, у кого годовой оборот составлял 1 миллион гривен. Вступить в силу требование может 1 января 2027 года.
Следовательно на одного ФЛП такое изменение будет означать более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительного в год (по данным 2024 года).