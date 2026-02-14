Сколько недополучил украинский бюджет?

Как заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время "Часа вопросов" к правительству, в первый месяц зимы украинский бюджет получил на 12 миллиардов гривен меньше налогов, в частности таможенных и налоговых сборов.

Свириденко добавила, что в основном это произошло из-за сокращения налога на добавленную стоимость. И на это повлияла сложная ситуация в энергетическом секторе страны.

Дело в том, что Украина сейчас использует на максимум импорт электроэнергии из-за постоянных российских атак на критическую инфраструктуру. По словам премьер-министра, самая сложная ситуация остается в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Там все еще действуют до 6 очередей отключений и свет есть 1 – 2 часа в сутки,

– добавила Свириденко.

Сколько средств поступило в госбюджет с начала года?

По словам исполняющего обязанности председателя ГНС Леси Карнаух, в январе 2026 года общая сумма средств, поступивших в бюджет, составила 79,4 миллиарда гривен налогов и сборов (это 91,8% плана). Она назвала начало года довольно непростым из-за отсутствия тепла, света и постоянные обстрелы.

Больше всего средств поступило от уплаты налога на доходы физических лиц – 29,2 миллиарда гривен.

По налогу на прибыль предприятий поступило 3,3 миллиарда гривен, с акцизного налога – 7,3 миллиарда гривен,

Рентные платежи – 4,1 миллиарда гривен, другие поступления – 0,9 миллиарда гривен.

В то же время в январе возмещено наибольшую сумму НДС, а именно 24,3 миллиарда гривен. Для сравнения в прошлом году ежемесячное возмещение в среднем составляло 15 миллиардов гривен. А в целом уплата НДС в январе почти 59 миллиардов гривен.

Напоминаем! За январь – декабрь 2025 года поступления налогов и сборов, которые контролирует ГНС, в госбюджет составили 1,24 триллиона гривен. Это на 209 миллиардов гривен больше, чем за предыдущий год.

