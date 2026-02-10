Как депутаты медлят с реформами?

Ряд законопроектов "застрял" в парламенте на разных стадиях рассмотрения. Подробнее объяснили в DiXi Group во вторник, 10 февраля.

По данным консорциума, Киев недополучил 3,7 миллиарда евро финансовой поддержки от Евросоюза за 2025 год из-за невыполнения индикаторов Плана Украины.

Более того, риск недополучить еще по меньшей мере 1,4 миллиарда евро за первый квартал 2026 года является чрезвычайно высоким.

Причина – ряд законопроектов, которые являются основой международных обязательств, "застряли" в Верховной Раде на разных стадиях рассмотрения без четкой перспективы принятия,

– убеждают аналитики.

Большинство таких индикаторов предусматривают не просто принятие законов, а вступление их в силу, поэтому голосование должно происходить минимум за месяц до дедлайна.

К слову, RRR4U вышел со вторым выпуском позиционной записки "Красные линии для Парламента". Среди обязательств, которые Украина не выполнила в 2025 году:

принятие законодательства для интеграционного пакета электроэнергии – 500 миллионов евро ;

; отмена приостановления действия закона о государственной помощи: восстановление контроля государственной помощи и гармонизация с acquis ЕС – 273 миллиона евро ;

; вступление в силу законодательства по совершенствованию разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемую энергетику – 273 миллиона евро ;

; вступление в силу изменений в законодательство, которыми будет определен специальный статус Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 273 миллиона евро ;

; поддержка развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения – 273 миллиона евро.

Справка: RRR4U (Resilience, Reconstruction and Relief for Ukraine) – это консорциум четырех украинских организаций гражданского общества: Центр экономической стратегии, Институт экономических исследований и политических консультаций, Институт аналитики и адвокации и DiXi Group.

Каждая неделя промедления не только откладывает необходимые реформы, но и создает "дыры" в государственном бюджете, которые невозможно будет перекрыть без внешней помощи,

– говорится в заявлении.

