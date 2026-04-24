Вопрос о том, как будут работать украинские цифровые сервисы после обретения членства в Евросоюзе, возникает на фоне европейских регуляций. Может ли случиться так, что Дие придется ограничить часть сервисов, 24 Каналу прокомментировали осведомленные источники в Брюсселе.

Смотрите также Будут ли рассылать повестки через Дию: Вениславский расставил точки над "і"

Продолжит ли работать Дия?

Источник в ЕС объяснил 24 Каналу, что вступление Украины в Европейский Союз не будет означать автоматической необходимости сворачивать или переделывать цифровые сервисы Дии. По словам осведомленного источника, таких требований не будет, а сама логика работы подобных платформ уже хорошо знакома в ЕС.

Сервисы цифрового ID уже функционируют и в других странах Евросоюза, в частности в Италии.

Это, по мнению собеседника, подтверждает, что украинская Дия может быть интегрирована в европейское цифровое пространство без радикальных изменений.

Отдельно источник отметил, что после присоединения Украины к ЕС может появиться требование только к отчетности в сфере кибербезопасности. Речь идет не об ограничении функционала, а о соблюдении стандартов безопасности, которые будут действовать для всех членов Евросоюза.

Таким образом украинцы не потеряют доступ к Дие через европейское законодательство. Наоборот, цифровой сервис может сохранить свою роль и после вступления Украины в ЕС, если будет соответствовать общим правилам цифровой безопасности.

Что нового есть в Дие?