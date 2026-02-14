Скільки недоотримав український бюджет?

Як заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час "Години запитань" до уряду, у перший місяць зими український бюджет отримав на 12 мільярдів гривень менше податків, зокрема митних та податкових зборів.

Читайте також Змінені умови від МВФ: чому це може стати безпрецедентним крок у співпраці з Україною

Свириденко додала, що в основному це відбулося через скорочення податку на додану вартість. І на це вплинула складна ситуація в енергетичному секторі країни.

Річ у тім, що Україна зараз використовує на максимум імпорт електроенергії через постійні російські атаки на критичну інфраструктуру. За словами прем'єр-міністра, найскладніша ситуація залишається в Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Там все ще діють до 6 черг відключень та світло є 1 – 2 години на добу,

– додала Свириденко.

Скільки коштів надійшло до держбюджету з початку року?

За словами виконувача обов'язків голови ДПС Лесі Карнаух, в січні 2026 року загальна сума коштів, які надійшли до бюджету, склала 79,4 мільярда гривень податків та зборів (це 91,8% плану). Вона назвала початок року доволі непростим через відсутність тепла, світла та постійні обстріли.

Найбільше коштів надійшло від сплати податку на доходи фізичних осіб – 29,2 мільярда гривень.

З податку на прибуток підприємств надійшло 3,3 мільярда гривень, з акцизного податку – 7,3 мільярда гривень,

Рентні платежі – 4,1 мільярда гривень, інші надходження – 0,9 мільярда гривень.

Водночас у січні відшкодовано найбільшу суму ПДВ, а саме 24,3 мільярда гривень. Для порівняння торік щомісячне відшкодування в середньому становило 15 мільярдів гривень. А загалом сплата ПДВ у січні майже 59 мільярда гривень.

Нагадуємо! За січень – грудень 2025 року надходження податків та зборів, які контролює ДПС, до держбюджету склали 1,24 трильйона гривень. Це на 209 мільярдів гривень більше, аніж за попередній рік.

Хто в Україні платить податок на прибуток?