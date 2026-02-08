Хто платить податок на прибуток?
Однак є винятки. Деталі пояснили на офіційному порталі Державної податкової служби.
В Україні платниками податку на прибуток є:
- юридичні особи – резиденти України, що здійснюють господарську діяльність в Україні та/або за її межами;
- юридичні особи на спрощеній системі оподаткування – у випадках, передбачених ПКУ;
- управителі фондів операцій з нерухомістю;
- фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – щодо доходів, виплачених нерезидентам;
- іноземні компанії, місце ефективного управління яких знаходиться в Україні;
- юридичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з України;
- нерезиденти, які здійснюють діяльність на території України через постійне представництво.
Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%, однак є винятки. Наприклад, з 2026 року для банків вона складає 50%.
Зверніть увагу! Податок на прибуток не слід плутати з податком на доходи фізичних осіб. Перший сплачують юридичні особи з фінансового результату своєї діяльності, тоді як ПДФО утримується з доходів фізичних осіб.
Що відомо про інші податки в Україні?
Військовий збір є загальнодержавним платежем, який утримується з доходів фізичних осіб і спрямовується на забезпечення обороноздатності країни. Ставка складає 5% від об'єкта оподаткування.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це загальнодержавний непрямий податок, який нараховується на операції з постачання товарів і послуг, а також на імпорт товарів на митну територію України. Базова ставка – 20%.