Хто платить податок на прибуток?

Однак є винятки. Деталі пояснили на офіційному порталі Державної податкової служби.

Дивіться також Особливий контроль: за що можуть оштрафувати ФОП у 2026 році

В Україні платниками податку на прибуток є:

юридичні особи – резиденти України, що здійснюють господарську діяльність в Україні та/або за її межами;

юридичні особи на спрощеній системі оподаткування – у випадках, передбачених ПКУ;

управителі фондів операцій з нерухомістю;

фізичні особи – підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – щодо доходів, виплачених нерезидентам;

іноземні компанії, місце ефективного управління яких знаходиться в Україні;

юридичні особи – нерезиденти, які отримують доходи з джерелом походження з України;

нерезиденти, які здійснюють діяльність на території України через постійне представництво.

Базова (основна) ставка податку на прибуток становить 18%, однак є винятки. Наприклад, з 2026 року для банків вона складає 50%.

Зверніть увагу! Податок на прибуток не слід плутати з податком на доходи фізичних осіб. Перший сплачують юридичні особи з фінансового результату своєї діяльності, тоді як ПДФО утримується з доходів фізичних осіб.

Що відомо про інші податки в Україні?