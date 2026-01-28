Який єдиний податок у 2026 році?

Саме ці українці платитимуть нову суму єдиного податку, про що йдеться на сайті Державної податкової служби України.

Згідно зі статтею 293 Податкового кодексу України ставки встановлюються:

для 1 групи – у відсотках від прожиткового мінімуму;

для 2 групи – у відсотках від мінімальної зарплати.

Тобто максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП 1 групи становить 332,80 гривень (не більше 10 % прожиткового мінімуму), а для ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень (не більше 20 % мінімальної зарплати).

Зверніть увагу! Також змінився військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп – 864,70 гривень (або 10 % від мінімальної заробітної плати).

Водночас 3 група не має фіксованої суми єдиного податку. Про це нагадали у Дії.

Ставка єдиного податку для 3 групи ФОП:

3% від суми доходу станом на 1 січня поточного року, якщо людина є платником ПДВ;

5% від суми доходу станом на 1 січня поточного року, якщо ви не є платником ПДВ.

Якщо людина вибирає цей випадок, то їй необхідно додатково зареєструватися платником податку на додану вартість.

Що буде з ЄСВ у 2026 році?

Мінімальний єдиний соцвнесок становить 22% від мінімальної заробітної плати. Вона зросла у 2026 році, тому податок становить 1902,34 гривні на місяць або 5707, 02 гривень за квартал.

Що ще слід знати про податки?