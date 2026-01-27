Скільки українці сплатили військового збору?
Деталі розповіли в Державній податковій службі. Зростання надходжень пов'язане з дією оновлених норм законодавства та підвищенням ефективності адміністрування податків.
Цікаво, що найбільші обсяги надходжень у 2025 році забезпечили:
- Київ – 52,6 мільярда гривень;
- Дніпропетровщина – 18,2 мільярда гривень;
- Львівщина – 12,6 мільярда гривень;
- Харківщина – 10,3 мільярда гривень.
Нагадаємо, військовий збір в Україні запровадили ще у 2014 році. Платіж покликаний підтримувати фінансові потреби сектору безпеки й оборони, тож під час повномасштабної війни він залишається одним із ключових механізмів залучення внутрішніх ресурсів держави.
Раніше в Мінфіні розповіли, що у 2025 році надходження від військового збору забезпечили фінансування оборони держави протягом 22 днів (щоденно на ці потреби Україна спрямовувала в середньому понад 7,3 мільярда гривень).
Військовий збір у 2025 році / Інфографіка Міністерства фінансів
Як зріс військовий збір у 2026 році?
У 2026 році ставка для ФОПів залишилася незмінною, однак сума сплати військового збору все ж зросла через зміну розміру мінімальної заробітної плати.
Тепер військовий збір для ФОПів І, ІІ та ІV складає 864,70 гривні, тобто 10% від "мінімалки". Нагадаємо, сплачувати його потрібно щомісячно, не пізніше 20 числа поточного місяця.