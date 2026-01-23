Як змінилися правила подачі ППР?

Зміни до правил надсилання податкових повідомлень затверджені наказом Міністерства фінансів України № 513 від 9 жовтня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-кредит".

Нововведення покликані узгодити правила із положеннями Податкового кодексу України та окремими законодавчими актами, а також актуалізувати форми податкових повідомлень.

Основні зміни торкнуться таких аспектів:

Сплата зобов'язань під час дії воєнного стану

Якщо податкове зобов'язання сплачується протягом 30 днів з наступного після отримання ППР, то штрафи вважатимуть скасованими. Пеню не нараховуватимуть, а нове ППР не складатимуть. Це стосується форми "Р" та "Д".

ППР у разі ліквідації контролюючого органу

Якщо орган податкової, який видав ППР, ліквідували, нове рішення оформлятиме контролюючий орган, який наразі адмініструє податки платника.

Оновлення ППР

Мінфін повністю оновив 30 форм-додатків податкових повідомлень. Зокрема, форми доповнили уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації.

Зручності для платників

Оновлений порядок дозволяє відображати інформацію про судові та адміністративні оскарження, які вплинули на розмір грошових зобов'язань. А також передбачає використання QR-кодів для швидкої та зручної сплати податків.

