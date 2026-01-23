Як змінилися правила подачі ППР?
Зміни до правил надсилання податкових повідомлень затверджені наказом Міністерства фінансів України № 513 від 9 жовтня 2025 року, передає 24 Канал з посиланням на "Дебет-кредит".
Дивіться також Хто сплатив найбільше податків у бюджет України у 2025 році
Нововведення покликані узгодити правила із положеннями Податкового кодексу України та окремими законодавчими актами, а також актуалізувати форми податкових повідомлень.
Основні зміни торкнуться таких аспектів:
- Сплата зобов'язань під час дії воєнного стану
Якщо податкове зобов'язання сплачується протягом 30 днів з наступного після отримання ППР, то штрафи вважатимуть скасованими. Пеню не нараховуватимуть, а нове ППР не складатимуть. Це стосується форми "Р" та "Д".
- ППР у разі ліквідації контролюючого органу
Якщо орган податкової, який видав ППР, ліквідували, нове рішення оформлятиме контролюючий орган, який наразі адмініструє податки платника.
- Оновлення ППР
Мінфін повністю оновив 30 форм-додатків податкових повідомлень. Зокрема, форми доповнили уніфікованою структурою та єдиними форматами відображення інформації.
- Зручності для платників
Оновлений порядок дозволяє відображати інформацію про судові та адміністративні оскарження, які вплинули на розмір грошових зобов'язань. А також передбачає використання QR-кодів для швидкої та зручної сплати податків.
Коли потрібно подавати повідомлення?
Нові правила також передбачають, що платник податків не пізніше наступного робочого дня після кожної сплати податкового зобов’язання, якщо він сплачує частинами, повинен подати до ДПС повідомлення про застосування норм пункту 69.37 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу, пише 7eminar.
Повідомлення має містити:
- найменування платника податків – юридичної особи, платника податків – фізичної особи;
- податковий код платника податків юридичної особи, обліковий номер, який присвоюється ДПС, або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи.
Зауважте! Водночас зміни у формах ППР передбачають виключення форми "З" (додаток 8 до порядку) через відсутність перевірок, які були розпочаті до 1 січня 2023 року, за результатами яких приймається повідомлення цієї форми.
Які податкові зміни у січні?
З нового року в Україні змінилися суми сплати податків через підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Це вплинуло на розмір єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску, які залежать від цих показників.
Максимальна щомісячна сума єдиного податку для ФОП 1 групи збільшиться з 302,80 гривні до 332,80 гривні, а для ФОП 2 групи – з 1 600 гривень до 1 729,40 гривні.
Водночас військовий збір для фізичних осіб-підприємців 1, 2 та 4 груп піднявся з 800 гривень до 864,70 гривні.
Що стосується єдиного соціального внеску (ЄСВ), то у 2026 році всі групи ФОП замість колишніх 1 760 гривень будуть сплачувати 1 902,34 гривні.