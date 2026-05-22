Що відомо про законопроєкт №12191?

Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт про зняття відповідальності за фільми для дорослих. Він "висить у черзі" вже рік, повідомляє один з авторів Ярослав Железняк.

Народний депутат каже, що проєкт доволі компромісний та не повинен викликати широке обговорення. У багатьох країнах немає відповідальності за створення й поширення такого контенту, якщо він не порушує інші закони. Так само й в Україні порнографія може стати легальною, але з деякими обмеженнями.

Железняк уточнив, що законопроєкт №12191 варто ухвалити не скільки через моральний аспект, а для захисту громадян "від свавілля правоохоронців". Крім того, виникатиме законодавча проблема, що після набрання чинності закону про оподаткування електронних платформ з моделей OnlyFans і схожих ресурсів вимагатимуть податки, але при цьому їх же можуть притягти до відповідальності. Зараз таку невідповідність пропонують прибрати.

Ймовірно за законопроєкт голосуватимуть у середу, 28 травня. Головною проблемою, за словами Ярослава Железняка, може бути недостатня кількість голосів.

Уперше законопроєкт про зняття відповідальності за виготовлення фільмів для дорослих з'явився в листопаді 2024 року. Він пропонує змінити статтю 301 Кримінального кодексу, який визначав, що за створення чи поширення такого контенту людина може потрапити до в'язниці на 3 – 5 років. Зараз автори пропонують захистити права малолітніх та неповнолітніх осіб у питаннях збуту серед них творів, зображень такого характеру та не допускати примушування їх до участі у створенні таких відео. Але при цьому відповідальність залишатиметься лише у випадках порушення інших норм закону, пов'язаних із порнографією.

Зазначимо! Критики чинної редакції статті 301 Кримінального кодексу стверджують, що нечіткі формулювання дозволяють відкривати кримінальні провадження навіть щодо дорослого контенту без ознак насильства чи примусу. Саме через це закон часто називають інструментом тиску та вибіркового переслідування.

У картці законопроєкту чітко прописали обмеження, за які все ще буде передбачена відповідальність. Карати будуть за окремо збут і розповсюдження таких фільмів серед неповнолітніх і примус їх до виготовлення такого контенту.

Водночас законодавці пропонують декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення матеріалів для повнолітніх осіб.

Окремо повністю й суворо заборонені:

порнофільми, зняті без згоди;

екстремальні відео з тваринами чи інші збочення.

сутенерство.

Автори законопроєкту наголошують, що йдеться не про повну легалізацію, а саме про декриміналізацію частини дій щодо контенту для повнолітніх.

Так держава підтримує сплату податків, наприклад, від платформи OnlyFans, що дозволятиме країни отримувати мільярди додаткових податків. Але тут виникає правова колізія: людина може легально сплачувати податки зі своєї діяльності, але водночас ризикувати кримінальним переслідуванням за ті самі дії. Для цього потрібно ухвалити декриміналізацію такої діяльності й припинити переслідування моделей. Така мета нинішнього законопроєкту.

Раніше на сайті президента з'явилася петиція про те, що моделям OnlyFans, як платникам податків, повинні дозволити працювати легально. Йшлося про те, що завдяки заробленим грошам у громадян є можливість підтримувати армію й економіку країни. У відповідь на це Володимир Зеленський сказав, що в Раді існує законопроєкт №12191 і саме депутати повинні розв'язати це питання.

Водночас законопроєкт уже викликає дискусії в суспільстві через моральний аспект теми. Частина політиків і громадських діячів вважає, що навіть часткова декриміналізація може суперечити консервативним цінностям та створити ризики нормалізації індустрії для дорослих.

Чи вважається діяльність моделей OnlyFans незаконною?

Керівний партнер юридичної компанії "Mudri Partners" Іван Мудраченко в коментарі 24 Каналу пояснив, що платформа OnlyFans загалом не заборонена в Україні. Контент можна розміщувати та монетизувати. Не всі фото й відео там вважаються порнографічними, а тому й карати моделей за порушення статті 301 КК – неправильно.

За словами експерта, протизаконним також є отримання доходу з OnlyFans без сплати податків. Для власного захисту кріейторам, які отримують кошти з таких платформ радять документувати всі надходження й банківські операції, зберігати договори та папери, які можуть свідчити про легальність доходів.