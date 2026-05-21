Про запобіжні заходи підозрюваним повідомили в Офісі генпрокурора України.

Що відомо про запобіжні заходи фігурантам справи про "порноофіси"?

Суд обрав запобіжні заходи п'ятьом підозрюваним у справі про корупційне прикриття діяльності мережі так званих "порноофісів". Рішення було ухвалене за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці поліції та пов'язані з ними особи могли отримувати хабарі за сприяння безперешкодній роботі приміщень, де незаконно створювали та поширювали порнографічний контент.

Усім фігурантам суд призначив тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Найбільшу заставу – 8 мільйонів гривень – визначили водієві заступника міністра внутрішніх справ України. Начальнику поліції Івано-Франківської області призначили заставу у 7 мільйонів гривень.

Також застави отримали:

заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області – 5 мільйонів гривень;

перший заступник начальника слідчого управління поліції Тернопільської області – 5 мільйонів гривень;

заступник начальника Головного управління Національної поліції у Житомирській області — 1 мільйон 164 тисяч гривень.

20 травня стало відомо, що Служба безпека України спільно з Офісом Генерального прокурора України провели обшуки відразу у трьох обласних управліннях Нацполіції. Слідчі дії проводили в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.

За даними слідства, роль посередника у схемі міг виконувати водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Ймовірно, він використовував зв'язки серед керівництва Нацполіції для організації так званого "невтручання" у діяльність мережі "порноофісів".

Правоохоронці вважають, що за регулярні хабарі посадовці поліції могли ігнорувати порушення, не фіксувати незаконну діяльність, не закривати такі заклади та заздалегідь повідомляти про можливі перевірки чи слідчі дії.

За версією слідства, схема "кришування" працювала на системній основі. Щомісяця посадовці нібито отримували близько 20 тисяч доларів за невтручання у діяльність мережі, тоді як ще 5 тисяч доларів залишалися посереднику. Також задокументувало кілька епізодів передачі коштів, зокрема суми у 45 та 25 тисяч доларів.

Згодом стало відомо, що керівництво Нацполіції України ініціювало службове розслідування щодо 4 осіб, а також відсторонили їх від виконання службових обов'язків.