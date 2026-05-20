Про деталі схеми й розслідування повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Інформацію підтвердили й у СБУ.

Як подробиці справи?

Йдеться про ймовірну корупційну схему, яка могла забезпечувати безперешкодну роботу так званих "порноофісів" – приміщень, де незаконно створювали, виробляли та поширювали через інтернет контент еротичного й порнографічного характеру.

Кравченко уточнив, що наразі одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції.

Метою операції є встановлення всіх посадових осіб, які могли бути причетні до схеми, перевірка їхньої ролі та надання правової оцінки діям керівництва поліції, яке, за версією слідства, могло не припиняти незаконну діяльність, а навпаки – сприяти її існуванню.

Викриття злочинної схеми: дивіться фото ОГП

За наявною інформацією, посередником у цій схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Використовуючи контакти серед керівництва Нацполіції, він нібито домовлявся про "невтручання".

За щомісячний хабар посадовці поліції мали не реагувати на порушення, не документувати злочини, не припиняти роботу таких об'єктів і завчасно попереджати про можливі перевірки.

Яку "винагороду" передбачало прикриття ?

Розмір "плати за кришування" становив близько 20 тисяч доларів щомісяця для керівництва регіональних підрозділів поліції, ще 5 тисяч доларів отримував посередник.

Щоб приховати домовленості, учасники схеми використовували умовні позначення, спілкувалися через месенджери та обговорювали деталі в приватному форматі.

Під час розслідування задокументовано кілька фактів передачі коштів. Зокрема, у лютому 2026 року посередник отримав 45 тисяч доларів, частина з яких, за даними слідства, призначалася керівництву поліції в одній з областей, а частина залишалася йому.

У квітні він отримав ще 25 тисяч доларів, з яких 20 тисяч мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, а 5 тисяч – залишалися посереднику.

Також зафіксовано передачу 20 тисяч доларів посадовцю поліції в іншому регіоні через його близьку особу, яка, ймовірно, не знала про злочинний характер дій. Згодом відбулася ще одна аналогічна передача коштів цьому ж посадовцю.

Важливо! 20 травня посередника затримали під час отримання чергового траншу у 25 тисяч доларів, з яких 20 тисяч, за матеріалами слідства, знову призначалися керівництву обласної поліції, а 5 тисяч – йому особисто. Наразі одному з правоохоронців повідомили про підозру за частиною 4 статті 368 КК України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинене за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища.

Кого затримали співробітники СБУ?

Серед затриманих правоохоронцями

начальник ГУНП у Івано-Франківській області; ️ заступник начальника ГУНП у Івано-Франківській області; ️ перший заступник начальника ГУНП у Тернопільській області; ️ заступник начальника ГУНП у Житомирській області; ️ водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виконував роль посередника-кур’єра.