Уникнути призову зловмисники пропонували через підроблені медичні документи. Про це повідомили в СБУ.
Зловмисники пропонували своїм клієнтам:
- фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я;
- довідки про "інвалідність";
- фейкові посвідчення добровольчих формувань.
Правоохоронці зазначили, що, як тільки чоловіки відправляли потрібні кошти, зловмисники одразу блокували їх та зникали.
СБУ викрила помічників депутатів / Фото СБУ
Помічників депутатів затримали "на гарячому", коли ті отримували гроші за виконану "роботу". Під час обшуків у них вилучили телефони з усіма доказами обману та гроші.
Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
