Уникнути призову зловмисники пропонували через підроблені медичні документи. Про це повідомили в СБУ.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам:

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я;
  • довідки про "інвалідність";
  • фейкові посвідчення добровольчих формувань.

Правоохоронці зазначили, що, як тільки чоловіки відправляли потрібні кошти, зловмисники одразу блокували їх та зникали.

СБУ викрила помічників депутатів / Фото СБУ

Помічників депутатів затримали "на гарячому", коли ті отримували гроші за виконану "роботу". Під час обшуків у них вилучили телефони з усіма доказами обману та гроші.

Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

