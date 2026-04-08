Про це повідомили в СБУ.

Що планували ворожі агенти?

За словами правоохоронців, зловмисники виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей.

У разі кривавого теракту росіяни сподівалися спровокувати паніку в Харкові, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі,

– йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних: вони потрапили в поле зору росіян, коли шукали "гроші на дозу" в телеграм-каналах.

Після вербування агенти отримали від куратора з Росії інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів. Згодом вони підшукали об'єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих готовий вибуховий пристрій, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.

У затриманих вилучили вибухівку / Фото: СБУ

Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру в підготовці до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.

Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

