Про це повідомили в СБУ.
Що планували ворожі агенти?
За словами правоохоронців, зловмисники виготовили саморобну бомбу, яку мали закласти у центральній частині Харкова та дистанційно підірвати під час найбільшого скупчення людей.
У разі кривавого теракту росіяни сподівалися спровокувати паніку в Харкові, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у прифронтовому місті.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агентів в обласному центрі на етапі спорядження бомби в орендованій квартирі,
– йдеться в повідомленні.
Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалась місцева подружня пара наркозалежних: вони потрапили в поле зору росіян, коли шукали "гроші на дозу" в телеграм-каналах.
Після вербування агенти отримали від куратора з Росії інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів. Згодом вони підшукали об'єкт запланованого теракту і "погодили" його з росіянами.
Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих готовий вибуховий пристрій, залишки складових до вибухівки, мобільні телефони для дистанційної активації підриву та смартфон із доказами контактів з російським спецслужбістом.
У затриманих вилучили вибухівку / Фото: СБУ
Слідчі СБУ вже повідомили затриманим про підозру в підготовці до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб.
Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Важливо! Служба безпеки України запустила короткий номер гарячої лінії – 1516, який відтепер стане одним із основних каналів зв'язку з громадянами. Зателефонувати на нього можна безкоштовно як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів незалежно від оператора.
Правоохоронці викривають ворожих агентів: останні новини
Нещодавно на Дніпропетровщині СБУ затримала російського агента, який шпигував одразу для 2 ворожих спецслужб – ГУР та ФСБ. Чоловіка завербували окупанти через його сина, який сидить у в'язниці в Росії за наркозлочини. Відомо, що мав передати ворогу секретні відомості про виконання оборонного замовлення.
Втім, СБУ затримала "крота" ще до того, як він мав передати усю зібрану інформацію, а усі його злочини було задокументовано. Слідчі повідомили агенту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.
СБУ також затримала російську агентку, яка намагалася підірвати вантажівку з цінним обладнанням для обʼєкта теплопостачання в Одесі. Затриманою виявилася мешканка Чернівців, яку російські спецслужбісти завербували через соцмережі.