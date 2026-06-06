Про це повідомила СБУ.

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Кого викрили правоохоронці?

На Харківщині правоохоронці викрили місцеву безробітну, яка у чатах агітувала вдарити балістичною ракетою "Орешник" по урядовому кварталу в Києві.

У такий спосіб вона пропонувала росіянам ліквідувати вище військово-політичне керівництво України.

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Тим часом у Києві підозру також отримав прокремлівський агент – він публікував схвальні коментарі під антиукраїнськими дописами у соцмережах. Для маскування зловмисник створив і в подальшому використовував три анонімні акаунти під різними нікнеймами.

Як повідомили в СБУ, він закликав до захоплення всієї території України, героїзував російські збройні угруповання та виправдовував їхні злочини проти цивільного населення нашої держави.

Ще одну зловмисницю викрили в Черкаській області. Нею виявилася заступниця керівника національного заповідника у Каневі, яка поширювала кремлівські фейки про Сили оборони та оперативну ситуацію на фронті.

Окрім цього, вона виправдовувала повномасштабну агресію Росії проти України та закликала підтримати збройні угруповання окупантів.

Фігурантам вже повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

розповсюдження матеріалів із закликами до захоплення державної влади, вчинені повторно;

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Наразі зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно співробітники СБУ також затримали колишнього працівника Укрзалізниці, який охороняв російські військові ешелони, що перевозили озброєння та обладнання для окупантів, під час окупації Херсона у 2022 році.