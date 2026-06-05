Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Що відомо про цю справу?

СБУ та ДБР затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з окупантами під час захоплення росіянами Херсона. За даними слідства, ним виявився колишній працівник воєнізованої охорони регіональної філії Укрзалізниці.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у рамках вищезгаданої співпраці підозрюваний охороняв російські військові ешелони, які перевозили озброєння, боєприпаси, а також спорядження безпосередньо для окупаційної армії.

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Після звільнення Херсона чоловік залишився на підконтрольній Україні території. Правоохоронці повідомляють, що задля уникнення відповідальності він переховувався на півдні країни, регулярно змінюючи орендоване житло.

Встановлено, що чоловік виходив з оселі тільки у разі крайньої потреби і більшість часу ні з ким не контактував. Але зловмиснику це не допомогло. Співробітники СБУ розшукали його і затримали наприкінці травня 2026 року,

– ідеться у повідомленні.



Затримання підозрюваного у держзраді / СБУ

Ще у 2025 році чоловікові заочно повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До речі, нещодавно СБУ також успішно затримала російського агента у Закарпатській області. За даними слідства, чоловік шпигував за українськими оборонними заводами та збирав інформацію про працівників підприємства.