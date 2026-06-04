За даними СБУ, росіяни завербували юнака після того, як він шукав виконавців для розправи над власним вітчимом через сімейний конфлікт.

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Що відомо про студента, який допомагав ворогу?

Слідство встановило, що неповнолітній співпрацював із російськими спецслужбами та виконував їхні завдання зі збору розвідувальної інформації про українських військових. Основною зоною його діяльності був Ізюмський напрямок, де тривають бойові дії та розташовані важливі оборонні позиції українських захисників.

За даними правоохоронців, ворог особливо цікавився запасними командними пунктами, укріпленими районами, місцями розташування особового складу та техніки Сил оборони України. Саме по цих об'єктах російські війська планували завдавати ударів керованими авіаційними бомбами.

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Вербування відбулося через телеграм-канали. Слідчі встановили, що юнак шукав у мережі осіб, які могли б здійснити фізичну розправу над його вітчимом. Причиною став тривалий сімейний конфлікт. Саме під час таких пошуків на нього вийшли представники російських спецслужб.

За версією слідства, росіяни пообіцяли допомогти йому вирішити проблему в обмін на співпрацю та передачу інформації про українські військові об'єкти.

Для виконання завдань кураторів студент використовував свій підробіток на комунальному підприємстві. Він брав участь у ремонті автомобільних доріг та тротуарів, що дозволяло йому вільно пересуватися територією області без зайвих підозр.

Під виглядом робочих поїздок фігурант обстежував місцевість та збирав інформацію про розташування українських військових підрозділів. Під час таких виїздів він позначав на електронних картах місця можливого перебування особового складу та військової техніки.

Крім того, студент фіксував географічні координати об'єктів, які вважав логістичними базами або допоміжними пунктами забезпечення українських військ. Зібрану інформацію він планував передавати представникам російських спецслужб для подальшого використання під час підготовки ракетних та авіаційних ударів.

Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили діяльність агента та задокументували його контакти з представниками країни-агресорки. Після збору необхідних доказів правоохоронці провели спецоперацію із затримання підозрюваного. Його затримали безпосередньо в кімнаті студентського гуртожитку.

Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, який використовувався для зв'язку з російськими кураторами. У пам'яті пристрою були виявлені фотографії потенційних цілей, електронні карти та координати об'єктів, які могли становити інтерес для російської армії.

Листування юнака з кураторами / Фото СБУ

СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану. Йому інкримінують частину другу статті 111 Кримінального кодексу України. Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави.

Попри неповнолітній вік, закон передбачає за цей злочин сувору відповідальність. У разі доведення вини в суді йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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