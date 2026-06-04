По данным СБУ, россияне завербовали юношу после того, как он искал исполнителей для расправы над собственным отчимом из-за семейного конфликта.

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Что известно о студенте, который помогал врагу?

Следствие установило, что несовершеннолетний сотрудничал с российскими спецслужбами и выполнял их задачи по сбору разведывательной информации об украинских военных. Основной зоной его деятельности было Изюмское направление, где продолжаются боевые действия и расположены важные оборонительные позиции украинских защитников.

По данным правоохранителей, враг особенно интересовался запасными командными пунктами, укрепленными районами, местами расположения личного состава и техники Сил обороны Украины. Именно по этим объектам российские войска планировали наносить удары управляемыми авиационными бомбами.

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Вербовка состоялась через телеграмм-каналы. Следователи установили, что юноша искал в сети лиц, которые могли бы осуществить физическую расправу над его отчимом. Причиной стал длительный семейный конфликт. Именно во время таких поисков на него вышли представители российских спецслужб.

По версии следствия, россияне пообещали помочь ему решить проблему в обмен на сотрудничество и передачу информации об украинских военных объектах.

Для выполнения задач кураторов студент использовал свою подработку на коммунальном предприятии. Он участвовал в ремонте автомобильных дорог и тротуаров, что позволяло ему свободно передвигаться по территории области без лишних подозрений.

Под видом рабочих поездок фигурант обследовал местность и собирал информацию о расположении украинских военных подразделений. Во время таких выездов он обозначал на электронных картах места возможного пребывания личного состава и военной техники.

Кроме того, студент фиксировал географические координаты объектов, которые считал логистическими базами или вспомогательными пунктами обеспечения украинских войск. Собранную информацию он планировал передавать представителям российских спецслужб для дальнейшего использования при подготовке ракетных и авиационных ударов.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблаговременно разоблачили деятельность агента и задокументировали его контакты с представителями страны-агрессора. После сбора необходимых доказательств правоохранители провели спецоперацию по задержанию подозреваемого. Его задержали непосредственно в комнате студенческого общежития.

Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, который использовался для связи с российскими кураторами. В памяти устройства были обнаружены фотографии потенциальных целей, электронные карты и координаты объектов, которые могли представлять интерес для российской армии.

Переписка юноши с кураторами / Фото СБУ

СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения. Ему инкриминируют часть вторую статьи 111 Уголовного кодекса Украины. Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога.

Несмотря на несовершеннолетний возраст, закон предусматривает за это преступление строгую ответственность. В случае доказательства вины в суде ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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