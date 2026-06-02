Ему грозит пожизненное заключение. Об этом СБУ сообщила в собственных соцсетях.

Что известно о наводчике?

Служба безопасности Украины задержала вражеского агента, который участвовал в подготовке ракетно-дроновой атаки России по Днепру в ночь на 2 июня. Им оказался бывший военный из Днепропетровской области, завербованный врагом, который имел российский паспорт.



Корректировщик ударов по Днепру имел российское гражданство / фото из соцсетей СБУ

Следствие установило, что злоумышленник отслеживал время полетов авиации ВСУ, которая работает над защитой неба прифронтового региона. Подозреваемый во время воздушных тревог, фиксировал координаты и время вылетов самолетов и вертолетов Сил обороны.

Таким образом россияне искали слабые места в противовоздушной обороне области и пытались вычислить места дислокации украинской авиации, чтобы нанести массированный удар. Во время разведвылазок злоумышленник на собственной машине объезжал местность, постоянно меняя локации для сбора агентурной информации.

В отличие от многих случаев, когда российские спецслужбы через телеграмм-каналы вербовали людей, которые искали "легких денег", злоумышленник сам искал возможности установить связь.

Сотрудники СБУ задержали агента в собственном жилье. Во время обыска следствие нашло у него паспорт гражданина страны-агрессора и смартфон с доказательствами работы на врага.



Доказательства работы агента на российские спецслужбы / фото из соцсетей СБУ

Следователи СБУ сообщили вражескому агенту о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене во время военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как СБУ задерживают госизменников

Недавно Служба безопасности Украины сообщила о задержании российского агента в Харьковской области. Он помогал врагу корректировать удары по позициям ВСУ. ФСБ обещали злоумышленнику "эвакуацию" в страну-агрессора в случае успешного выполнения агентурного задания.

Также в мае СБУ удалось задержать агента российской военной разведки (ГРУ), который помогал России проводить воздушные атаки по Киеву и Донецкой области. Им оказался охранник одного из столичных ЗВО. Мужчина был завербован через сестру, которая живет на территории России.