Политолог, кандидат политических наук Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что кремлевский диктатор пытается через ядерный шантаж получить то, чего его армия не способна достичь на поле боя.

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На какие шаги может пойти Путин в ближайшее время?

В ВСУ сообщают, что россияне начали отступать в Днепропетровской и Запорожской областях.

У Путина нет дополнительных инструментов влияния на ситуацию. Есть, конечно, там мобилизация, об этом много очень говорят. Имеется в виду не та, которая происходит сейчас, когда они за деньги просто набирают людей, а мобилизация, которую они объявят официально. Но даже у многих абсолютных сторонников Путина есть сомнения в том, что это может привести к какому-то эффекту,

– сказал Рейтерович.

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По словам эксперта, Путин может усилить удары по Украине, но запас ракет небезграничен, а Российская Федерация, которая считает своими стратегическими противниками НАТО и США, не может использовать все запасы.

"Могут быть очередные угрозы использования ядерного оружия, но, опять же, не на поле боя, потому что это не будет иметь никакого эффекта. Могут взорвать в чистом поле, как демонстрацию способности это сделать. Я думаю, что у них есть разные сценарии, но позиция Китая однозначно негативная относительно использования ядерного оружия", – считает Рейтерович.

Политолог считает, что все заявления и угрозы – это попытка получить хоть что-то, поскольку российский президент понимает, что дальше ситуация может только ухудшаться. К тому же в сентябре выборы, а выборы в авторитарном государстве – это всегда определенный элемент подтверждения доверия.

К чему еще может прибегнуть глава Кремля: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации в России?

В ежегодном отчете латвийского Бюро защиты конституции отмечается, что Россия готовит новую кампанию "юридической войны" против стран Балтии. По данным разведки, Москва планирует использовать международные судебные механизмы для политического и дипломатического давления.

В частности, Кремль уже подготовил и согласовал на самом высоком уровне иск в Международный суд ООН против Латвии, Литвы и Эстонии. Основанием для обращения должны стать обвинения в якобы в дискриминации русского населения – тезисы, которые Россия долгое время продвигала на площадках ОБСЕ и Совета Европы, а теперь планирует перевести в плоскость практических судебных разбирательств.