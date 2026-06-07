Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что в последнее время все больше факторов свидетельствуют об осложнении ситуации для Кремля. В то же время говорить о близком поражении России пока не стоит.

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Какие сигналы свидетельствуют о проблемах Путина?

По мнению Юрия Богданова, показательным был тот факт, что Путин мог выступать на экономическом форуме в Санкт-Петербурге по видеосвязи из своей резиденции на Валдае. Это указывает на то, что кремлевский диктатор очень боится за свою жизнь, учитывая недавние массированные атаки Украины по территории России.

Это может свидетельствовать об обеспокоенности российского диктатора собственной безопасностью даже в крупных городах страны.

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Важно! Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин почти не упоминал о войне против Украины и избегал темы боевых действий. Зато российский диктатор сосредоточился на вопросах экономики и внутренней политики. Такая риторика, вероятно, свидетельствует о попытке Кремля сместить акценты с войны на другие проблемы.

Кроме того, специалист по стратегическим коммуникациям обратил внимание на успешные удары украинских сил по российской логистике и военным объектам на оккупированных территориях.

Мы знаем, что Третий армейский корпус контролирует логистику в Луганской области с воздуха. Корпус Национальной гвардии "Азов" – в Донецкой области. На Юге работают наши силы,

– сказал Богданов.

По его словам, экономические проблемы России также продолжают накапливаться. Если раньше представители российских элит зарабатывали на освоении военных бюджетов, то теперь Кремль вынужден привлекать их собственные средства для продолжения войны.

О внутренней ситуации в России: смотрите видео

Уже приходится брать деньги из ближайшего окружения. Оно уже не зарабатывает на войне, а вынуждено делиться с Путиным,

– объяснил специалист по стратегическим коммуникациям.

Это не добавляет энтузиазма представителям российских элит и может усиливать противоречия внутри властной верхушки.

Кроме того, признаком раскола внутри России может быть критика кремлевской власти со стороны российских военных блогеров. Богданов отметил, что они впервые за всю войну начали критиковать лично Путина.

Последние заявления Путина об Украине

Владимир Путин заявил, что российская армия якобы взяла под контроль 2,44 миллиона квадратных километров территории Украины. В то же время озвученная им цифра более чем в четыре раза превышает площадь всего украинского государства. После этого в стенограмме на сайте Кремля упоминание о "тысячах квадратных километров" убрали, изменив формулировку заявления.

Путин отверг заявления о возможном нападении России на страны Европы и назвал такие опасения безосновательными. В то же время российский диктатор традиционно обвинил Запад в нагнетании угрозы. Эксперты отмечают, что подобные заявления Кремля противоречат предыдущим действиям и риторике Москвы в отношении соседних государств.

Кремлевский диктатор считает, что европейские страны не должны участвовать в возможных переговорах по завершению войны в Украине. Российский диктатор подчеркнул, что государства Европы не могут выступать посредниками, поскольку открыто поддерживают Киев. В то же время он выразил готовность к контактам с теми сторонами, которые, по его мнению, занимают "нейтральную" позицию.